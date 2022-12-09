Суд прекратил дело бывшего вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля

Красногвардейский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело бывшего вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля. Причина — истечение срока давности преступления.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, решение суда вступило в силу 27 ноября.

Олег Коваль, экс-глава Фонда капремонта Александр Шульга, а также Елена Маханек, в прошлом — депутат ЗакСа Ленобласти, обвинялись по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере». Для такого типа преступления срок давности составляет 6 лет с момента окончания преступления, а совершено оно было в 2015 году. Все трое не возражали.

Напомним, что вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля арестовали в начале 2019 года. Спустя три недели задержали Александра Шульгу, а к концу года — Елену Маханёк.

Согласно версии следствия, работая гендиректора по капстроительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» Коваль подписал в 2013 году лукавый договор с близкой компанией на строительство двух эксплуатационных баз в Вологодской области. Фирма деньги получила, стройку не завершила, а потом ликвидировалась. Коваль, согласно материалам, обеспечивал принятие якобы выполненных работ.

Чиновник тогда признал вину, заключил досудебное соглашение, от которого в итоге отказался, возместил 21-миллионный ущерб. Через полгода его отпустили под подписку о невыезде.