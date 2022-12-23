К жителю Всеволожского района пришли по делу о выстреле в щеку, а нашли наркотики и оружие

По информации ivbg.ru, 22 декабря в доме и гараже 32-летнего жителя деревни Новая Пустошь Всеволожского района полицейские обнаружили травматический пистолет «Оса», ружье, обрез, обоймы и патроны калибров 5,6-7,62 мм.

В теплице найдены восемь кустов наркотического растения и контейнер с курительным веществом. Примечательно, что к мужчине пришли по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По предварительным данным, в августе 2022 года во время ссоры на улице Доктора Сотникова во Всеволожске подозреваемый выстрелил в 36-летнего оппонента из травматического пистолета. У пострадавшего диагностировали огнестрельные ранения щеки, груди и живота.