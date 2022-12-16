«Все культурно»: Наталья Королева рассказала, как проходили корпоративы у бандитов в 90-х годах

Певица призналась, что была частой гостьей на корпоративах у криминальных личностей.

В 90-е годы Наталья Королева была уже популярной и востребованной артисткой. Причем, желанной гостьей певица была и на корпоративах у бандитов, которые не скупились на гонорары и дефицитные подарки.

Ко мне эти серьезные дядьки всегда проявляли уважение. Никогда не было никаких поползновений в мою сторону, приставаний или других эксцессов — все культурно! Наверное, в той среде считалось «не по понятиям» плохо обойтись с артисткой. Как говорится, гусар ребенка не обидит, — поделилась певица с порталом 7 дней