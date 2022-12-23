Эксперт рассказал, как магазины дурят покупателей, заставляя тратить больше денег

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
building-shopping-aisle-shelves-supermarket-grocery-store-778106-pxhere.com
Фото: pxhere.com

Один из частых приемов — уменьшение количества товара в упаковке без снижения цен.

Как поделился эксперт Дмитрий Янин с агентством «Прайм», магазины продолжают идти на хитрости, чтобы продать как можно меньше за ту же или даже более высокую цену. У этого приема есть название — шринкфлейшн

Это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет, — заявил эксперт.

Янин считает, что сейчас 80% фасованных продуктов за последние пять лет уменьшилось в количестве.

Вам будет интересно
Эксперт рассказал, как магазины дурят покупателей, заставляя тратить больше денег рост цен, Обман, Маркетинг, магазины
В 2023 году может произойти увеличение материнского капитала поверх индексации
Такое мнение выразила эксперт. Глава движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец ответила на вопрос журналистов, будет ли очередное повышение маткапитала в...
23.12.2022 18
Автор