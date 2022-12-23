Эксперт рассказал, как магазины дурят покупателей, заставляя тратить больше денег

Один из частых приемов — уменьшение количества товара в упаковке без снижения цен.
Как поделился эксперт Дмитрий Янин с агентством «Прайм», магазины продолжают идти на хитрости, чтобы продать как можно меньше за ту же или даже более высокую цену. У этого приема есть название — шринкфлейшн
Это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет, — заявил эксперт.
Янин считает, что сейчас 80% фасованных продуктов за последние пять лет уменьшилось в количестве.
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