Эксперт рассказал, как магазины дурят покупателей, заставляя тратить больше денег

Один из частых приемов — уменьшение количества товара в упаковке без снижения цен.

Как поделился эксперт Дмитрий Янин с агентством «Прайм», магазины продолжают идти на хитрости, чтобы продать как можно меньше за ту же или даже более высокую цену. У этого приема есть название — шринкфлейшн

Это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет, — заявил эксперт.

Янин считает, что сейчас 80% фасованных продуктов за последние пять лет уменьшилось в количестве.