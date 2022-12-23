Представлен логотип Социального фонда, который заменит ПФР с 1 января 2023 года

На сайте ПФР опубликован логотип и фирменный стиль нового ведомства, которое объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Разработкой логотипа и фирменного стиля Социального фонда РФ занималась команда АНО «Национальные приоритеты».
Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква «Ф», символизирующая главный фонд страны», — рассказал генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
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15.12.2022 362