Начинающие водители в России столкнулись с заметным ростом стоимости ОСАГО. За год средняя цена полиса для этой категории автомобилистов выросла на 17% и достигла 25,3 тысячи рублей, сообщает «Петроград» со ссылкой на данные аналитических сервисов.

Для водителей, которые часто попадают в ДТП, страховка обходится еще дороже. В среднем полис для них стоит около 32,4 тысячи рублей. Эксперты связывают подорожание с изменением тарифной политики и ростом расходов страховых компаний.

Одной из причин специалисты называют решение Центробанка расширить тарифный коридор ОСАГО на 15% в обе стороны в декабре 2025 года.

После этого страховщики начали активнее применять повышенные базовые ставки для молодых и неопытных водителей. Дополнительно на рынок повлиял рост цен на автозапчасти. Из-за этого увеличились суммы страховых выплат, что также отразилось на стоимости полисов.