В Санкт-Петербурге подведены предварительные итоги пилотного проекта по дистанционному мониторингу здоровья беременных женщин. Проект был запущен в марте 2022 года на базе ГБУЗ «Женская консультация № 44» Пушкинского района Санкт-Петербурга и завершится в конце года.

За время работы проекта (медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье) свыше 100 пациенток были подключены к дистанционному мониторингу с помощью носимых устройств или роботизированного обзвона. Наблюдались пациентки с диагнозами «артериальная гипертензия» и «сахарный диабет».

Пациенты, подключенные к мониторингу с помощью носимых устройств, получали «умные» тонометры или глюкометры, оснащенные функцией Bluetooth. Наблюдаемым нужно было измерять показатели, а устройства автоматически вносили данные в «Дневник наблюдений». После этого врач дистанционно анализировал их и в случае отклонений реагировал на изменения.

Робот же собирал информацию о состоянии пациентов по телефону – звонил по расписанию и уточнял нужные данные, а после также «вносил» информацию в дневник. Модели распознавания речи позволяют ему «понимать» специфические термины и цифры на естественном языке. Он может переспросить пациента и убедиться, что данные предоставлены корректно.

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Это первый проект, который мы реализуем для беременных женщин, и мы благодарны, что такая инициатива была положительно встречена правительством Санкт-Петербурга. Такого рода возможности актуальны для будущих мам, особенно с выявленными хроническими заболеваниями, так как контроль за их состоянием здоровья должен быть максимальным на любом сроке. Дистанционное наблюдение существенно сокращает необходимость очных визитов в клинику, а значит у беременных снижаются риски осложнений, например, из-за сезонных вирусов. Если состояние беременной требует наблюдения, у врачей есть выбор между стационаром и удаленным мониторингом».

Ранее Сбер в своей штаб-квартире наградил лауреатов своей первой Научной премии, имена которых стали известны в конце ноября. В церемонии принял участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Академики РАН Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево получили 60 миллионов рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку. Награждал деятелей науки глава банка Герман Греф.