В Петербургском общественном транспорте могут появиться пересадочные тарифы на проезд

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Изменения будут вноситься исходя из запросов горожан.

В скором времени для петербуржцев могут разработать новые пересадочные тарифы. Об этом сообщает piter.tv.

Судя по работе тарифа «60 минут», не все пассажиры успевают уложиться в этот временной отрезок.

Сейчас в мэрии города идет активное обсуждение на данную тему. Рассматриваются все варианты как сделать проезд в общественном транспорте более удобным для горожан.

photo_5323745464316706139_y
Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Ранее стало известно, что в Петербурге в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать круглосуточно.

Автор