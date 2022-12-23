В Петербурге продолжится строительство «зеленой ветки» метро

Продление Невско-Василеостровской линии запланировали на II квартал 2023 года.
Как сообщает piter.tv, проходку щита «Надежда» запустят во II квартале.
«Метрострой» завершил горнопроходческие работы на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях до конца текущего года.
На станциях «Юго-Западная» и «Путиловская» обустраивают станционный комплекс, а на станции «Большой проспект» идёт подготовка к строительству вестибюля и установке эскалаторов.
До конца марта 2023 года планируется установить горнопроходческий комплекс в стартовом котловане.
Ранее стало известно, что на синей ветке метро Петербурга произошел сбой в движении поездов.