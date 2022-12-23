В Петербурге продолжится строительство «зеленой ветки» метро

Продление Невско-Василеостровской линии запланировали на II квартал 2023 года.

Как сообщает piter.tv, проходку щита «Надежда» запустят во II квартале.

«Метрострой» завершил горнопроходческие работы на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях до конца текущего года.

На станциях «Юго-Западная» и «Путиловская» обустраивают станционный комплекс, а на станции «Большой проспект» идёт подготовка к строительству вестибюля и установке эскалаторов.

До конца марта 2023 года планируется установить горнопроходческий комплекс в стартовом котловане.

Ранее стало известно, что на синей ветке метро Петербурга произошел сбой в движении поездов.