Разыскиваемого за торговлю детьми молдаванина случайно задержали в Петербурге. Его искали почти 7 лет

По информации ivbg.ru, 22 декабря в 14:30 возле дома № 8 на улице Хошимина в Санкт-Петербурге в ходе профилактической операции «Такси» задержан не состоящий на миграционном учете 30-летний гражданин Республики Молдовы.

Установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за торговлю детьми. Розыскное дело заведено молдавским МВД еще в августе 2015 года.

Задержанного доставили в ближайший отдел полиции и поместили под арест. Информация о задержании передана в Центр по борьбе с торговлей людьми в Молдавии.