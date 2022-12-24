Жители Северной столицы соревнуются в лепке самых оригинальных снеговиков. Первые 10 лидеров уже известны.
Своего рода конкурс проводит редакция Mash на Мойке. Всего журналисты отобрали 10, как им кажется, самых странных снеговика и даже придумали им названия.
Пока в тройке лидеров разместились фигуры №5 (19% голосов), №1 (17% голосов) и №2 (12% голосов).
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