Пышногрудая Снегурка, котодемон и гремлин-бодибилдер: в Петербурге выбирают самого странного снеговика

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители Северной столицы соревнуются в лепке самых оригинальных снеговиков. Первые 10 лидеров уже известны.

Своего рода конкурс проводит редакция Mash на Мойке. Всего журналисты отобрали 10, как им кажется, самых странных снеговика и даже придумали им названия.

Пока в тройке лидеров разместились фигуры №5 (19% голосов), №1 (17% голосов) и №2 (12% голосов).

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