Жители Северной столицы соревнуются в лепке самых оригинальных снеговиков. Первые 10 лидеров уже известны.

Своего рода конкурс проводит редакция Mash на Мойке. Всего журналисты отобрали 10, как им кажется, самых странных снеговика и даже придумали им названия.

Пока в тройке лидеров разместились фигуры №5 (19% голосов), №1 (17% голосов) и №2 (12% голосов).