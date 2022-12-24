Россиянам назвали одну из лучших российских марок молочной продукции

Этот бренд получил премию «Марка №1 в России-2022».
Марка «Вкуснотеево» признана лучшей по итогам 2022 года. Особенно россиянам нравится вкус и качество сливочного масла указанного бренда.
Контролировать качество нашей продукции мы начинаем с момента производства кормов. Обрабатывая молоко, мы сохраняем все полезные и вкусовые свойства этого продукта. Мы также четко контролируем всю производственную цепочку вплоть до соблюдения сроков реализации продукции <…> В 2023 году наша компания обязательно выведет на рынок новые интересные продукты, — цитирует пресс-служба «Народной марки» заместителя генерального директора компании «Вкуснотеево» Людмилу Хохлову.
Вам будет интересно
Всего специалисты выделяют 8 марок. Роскачество представило топ качественной и безопасной консервированной кукурузы, которая отлично подойдет для новогодних салатов. Два из...
24.12.2022 19