Роскачество назвало лучшие бренды консервированной кукурузы, которые можно смело покупать

Автор: Анастасия Щербакова
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Всего специалисты выделяют 8 марок.

Роскачество представило топ качественной и безопасной консервированной кукурузы, которая отлично подойдет для новогодних салатов. Два из представленных бренда отмечены Знаком качества.

Выборка товаров представлена в официальном Телеграм-канале организации.

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Фото: Роскачество

Ранее Роскачество назвало марку сливочного масла, которую стоит искать на полках магазинов.

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20.12.2022 142
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