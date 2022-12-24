Всего специалисты выделяют 8 марок.
Роскачество представило топ качественной и безопасной консервированной кукурузы, которая отлично подойдет для новогодних салатов. Два из представленных бренда отмечены Знаком качества.
Выборка товаров представлена в официальном Телеграм-канале организации.
Ранее Роскачество назвало марку сливочного масла, которую стоит искать на полках магазинов.
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20.12.2022 142