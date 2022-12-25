Названы самые необычные вакансии в России

В сервисе «Работа.ру» составили рейтинг самых необычных декабрьских вакансий в России.

Например, в Санкт-Петербурге ищут геймера, ему предстоит добывать игровую валюту в различных игровых локациях, выполнять еженедельные задания и в дальнейшем обучать новых сотрудников игровому процессу. Важное условие – наличие собственного ПК или ноутбука, а также микрофона. В вакансии отдельно прописано, что должность не связана с криптовалютой.

Также в Санкт-Петербурге ищут автора отзывов. Особых навыков такая вакансия не требует, соискателю необходимо только уметь пользоваться сайтом. В обязанности сотрудника будет входить написание отзывов для сайта детских товаров.

В Обнинске разыскивают сценариста YouTube-канала о тинейджерах. В обязанности сотрудника будет входить придумывание идей и написание сценариев для небольших видео. Специалисту важно будет отслеживать новые тренды и мониторить каналы схожей тематики.

В московскую мультипликационную студию требуется режиссер аниматики. Специалист будет разрабатывать аниматику серии на основе сценария в Storybord Pro или Toon Boom Storybord.

В Екатеринбурге открыта вакансия истопника: в его задачи будет входить контроль за отопительным оборудованием, заправка пеллетных котлов, чистка оборудования, наблюдение за работой ЧОП и доклад начальству в случае невыполнения ими своих обязанностей.