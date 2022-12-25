По информации ivbg.ru, 23 декабря задержан 33-летний житель деревни Большие Борницы Гатчинского района. Накануне вечером он сам позвонил в полицию и рассказал, что сильно избил 51-летнего мужчину.

Мужчины выпивали спиртное, произошла ссора, младший два раза ударил старшего топором. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелые раны и переломы костей черепа. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту покушения на убийство заведено уголовное дело.