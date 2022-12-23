Пенсионер объяснил, зачем отрубил топором голову соседке в Тихвине

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей в Тихвине найдено тело 43-летней женщины с отрубленной головой и множеством ножевых ран.

Подозреваемого в убийстве оперативно задержали. Им оказался 68-летний сосед, находящийся на учете в психоневрологическом диспансере.

На допросе задержанный рассказал, что подождал, пока жертва пройдет мимо его двери, выбежал и избил ее металлическим прутом. Затем затащил женщину в квартиру, где она потеряла сознание, и отрубил топором голову.

Свои действия мужчина объяснил тем, что ныне погибшая якобы следила за ним и пыталась довести до инфаркта. Известно, что подозреваемый стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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21.05.2022 11748
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