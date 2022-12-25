Школьники прыгали из окна. В Приозерском районе невменяемый выломал дверь, пытался сжечь детей, обжег глаза подмоге

По информации ivbg.ru, 24 декабря около 18:00 мужчина выломал дверь в квартире дома на Школьной улице в поселке Красноозерное Приозерского района. Затем разлил в коридоре горючую жидкость и все поджег.

В этот момент в квартире находились двое 15-летних школьников. По всей видимости, спасаясь, они выпрыгнули в окно с третьего этажа. Один получил травму.

Когда на шум и дым прибежала соседка, мужчина обжег ей глаза струей газа из баллончика. Примерно через час его задержали недалеко от места происшествия. Им оказался 57-летний жилец того же дома.

Задержанный оказался настолько пьян, что не мог прокомментировать происходившее. Известно, что ранее в отношении него заводили уголовное дело за умышленный поджог и угрозу убийством. Но когда материалы поступили в суд Санкт-Петербурга, прошли сроки давности, и он вышел.