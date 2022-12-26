Китайские родители нанимают опытных геймеров, чтобы они разгромили их детей в онлайн-играх

Автор: Сергей Агутин
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Китайские родители придумали новый способ отучить детей от компьютерных игр. Они обращаются к опытным геймерам, чтобы те обыграли их сыновей и дочерей максимально разгромным и доминирующим образом.

Идея китайских родителей заключается в том, что после череды сокрушительных неудач дети потеряют интерес к онлайн-играм.

Один из геймеров-наемников сообщил, что за свою работу получает 50 юаней (около 500 рублей) в час. Он утверждает, что с помощью этого метода уже помог родителям двух учеников начальной школы.

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