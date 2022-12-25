Роботы-пылесосы шпионили за владельцами и отправляли их фото в интернет

В сети появились фотографии, которые модели роботов-пылесосов iRobot Roomba делали в домах хозяев и отправляли производителю для обучения искусственного интеллекта. Оттуда они и попали в интернет.

На снимках люди запечатлены в обстоятельствах, которые они не хотели бы демонстрировать другим.

Все изображения сделаны версиями робота-пылесоса iRobot Roomba серии J7. Затем их отправили в стартап Scale AI, чтобы научить искусственный интеллект лучше распознавать объекты.

По словам представителей компании-производителя, пользователи сами дали согласие на съемку, а устройства помечены ярко-зелеными наклейками с надписью «Идет видеозапись».