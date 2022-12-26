Факел на крышу, горящую тряпку в дверь. Спящих хозяев жгли в Красном Бору

По информации ivbg.ru, 25 декабря около 02:30 в полицию Тосненского района обратился житель частного дома на улице Карла Маркса в Красном Бору. Он рассказал, что неизвестный поджег ему входную дверь и крышу.

Прибывшие на место полицейские обнаружили смоченную бензином тряпку на откосе двери и палку от факела на крыше. Таким образом, злоумышленник действовал по заранее подготовленному плану.

На момент подготовки публикации было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. В дальнейшем его могут переквалифицировать.