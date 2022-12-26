Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга

По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково — Гравийное» в Выборгском районе.

Автомобиль марки Exeed переехал мужчину, лежавшего на проезжей части. Пешеход скончался на месте, от наезда у тела оторвало голову.

Личность погибшего и обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что 41-летний водитель иномарки в 2022 году около 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.