Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково — Гравийное» в Выборгском районе.

Автомобиль марки Exeed переехал мужчину, лежавшего на проезжей части. Пешеход скончался на месте, от наезда у тела оторвало голову.

Личность погибшего и обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что 41-летний водитель иномарки в 2022 году около 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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12.05.2022 1674
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