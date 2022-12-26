Фото: вандалы повредили более 10 фонарей в парке Соснового Бора

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, в ночь на 26 декабря в парке «Приморский» в Сосновом Бору вандалы повредили более 10 фонарей.

Фото: вандалы повредили более 10 фонарей в парке Соснового Бора Сосновый Бор, Ленинградская область
Фото: вандалы повредили более 10 фонарей в парке Соснового Бора Сосновый Бор, Ленинградская область
Фото: вандалы повредили более 10 фонарей в парке Соснового Бора Сосновый Бор, Ленинградская область
Фото: вандалы повредили более 10 фонарей в парке Соснового Бора Сосновый Бор, Ленинградская область

Фото: vk.com/sosnovy_bor

Фотографии с результатами деятельности хулиганов опубликовали в сообществе «Мой Сосновый Бор» во «ВКонтакте». На снимках заметно, что неизвестные сбили светильники, установленные по периметру общественного пространства.

Открытие Приморского парка после реконструкции состоялось 2 ноября 2022 года. Для жителей Соснового Бора построили памп-трек, обустроили дорожки, создали детские площадки. Теперь часть парка осталась без освещения.

Вам будет интересно
Фото: вандалы повредили более 10 фонарей в парке Соснового Бора Сосновый Бор, Ленинградская область
Брошенную коляску с младенцем нашли накануне ночью в Петербурге
Мать малышки ищут вторые сутки. В Красносельском районе Петербурга полиция выясняет обстоятельства, при которых младенец осталась одна в коляске посреди ночи. Как...
29.08.2022 2565
Автор