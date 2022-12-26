Фото: вандалы повредили более 10 фонарей в парке Соснового Бора

По информации ivbg.ru, в ночь на 26 декабря в парке «Приморский» в Сосновом Бору вандалы повредили более 10 фонарей.
Фото: vk.com/sosnovy_bor
Фотографии с результатами деятельности хулиганов опубликовали в сообществе «Мой Сосновый Бор» во «ВКонтакте». На снимках заметно, что неизвестные сбили светильники, установленные по периметру общественного пространства.
Открытие Приморского парка после реконструкции состоялось 2 ноября 2022 года. Для жителей Соснового Бора построили памп-трек, обустроили дорожки, создали детские площадки. Теперь часть парка осталась без освещения.
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