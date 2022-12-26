Россиянам объяснили, как вернуть часть денег за медуслуги обратно

Максимально можно вернуть 15 600 рублей.

Россияне могут получить налоговый вычет за медицинские услуги в размере 13%. Портал «Объясняем.рф» рассказал, что нужно знать о выплате.

Вычет можно получить не только для себя, но и за лечение супруга, родителей и детей до 18 лет.

Максимальный размер налогового вычета в год — 15 600 рублей. Его можно получить с 120 000 рублей, потраченных на медуслуги. Но для дорогостоящего лечения лимита нет.

Расходы на медуслуги подтверждаются договором и кассовым чеком медицинского учреждения, на лекарства — чеками из аптеки и рецептом врача.

Получить налоговый вычет можно за покупку любых лекарств, которые назначил доктор. Перечень медицинских услуг (https://base.garant.ru/12122317/#block_1000) ограничен.

Оформить вычет в текущем году можно через работодателя. По расходам прошлых периодов — в пределах трёх лет — это можно сделать, подав декларацию о доходах 3-НДФЛ.