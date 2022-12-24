Стало известно, как россиянам будут платить пенсии и пособия после ликвидации ПФР

С 1 января 2023го года в России начнет работу Социальный фонд, который объединит ПФР и ФСС.
Социальный фонд РФ будет начислять выплаты россиянам как и прежде. Кроме того, с с 9 января ведомство откроет клиентские службы для посетителей.
Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей, — цитирует РИА Новости председателя фонда Сергея Чиркова.
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