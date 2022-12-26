Лучшее эссе, посвященное 80-летию прорыва Блокады Ленинграда, написал школьник из Киришей

Фадеев Егор из Киришской школы стал победителем конкурса эссе и примет участие в «Марше памяти».

Вместе с Егором победу в конкурсе одержали учащиеся школы № 65 Санкт-Петербурга Дарья Маслова и Артур Дарбинян. Школьники – победители конкурса станут членами экипажа легендарного танка Т-34, который примет участие в «Марше Памяти» и проедет по местам сражений Ленинградской битвы.

Отметим, что в 2022 году мемориальный комплекс «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе, посвященный Великой Отечественной войне и битве за Ленинград, посетили 140 тысяч человек.