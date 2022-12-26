Видео: мемориал «Прорыв» стал самым посещаемым музеем в Ленобласти за 2022 год

В 2022 году мемориальный комплекс «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе, посвященный Великой Отечественной войне и битве за Ленинград, посетили 140 тысяч человек.

Как сообщил зампред правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, большая часть посетителей мемориала в 2022 году – дети.

«Это очень важно, ведь наша основная задача – сохранение и передача исторической памяти о трагических и героических днях блокады Ленинграда будущим поколениям», – отметил Владимир Цой