Глава Ленобласти встретил в аэропорту Пулково глав государств СНГ

В наш регион прибыли руководители стран СНГ, которые примут участие в ежегодном традиционном саммите

Александр Дрозденко вместе с губернатором Северной Столийы Александром Бегловым встречал сегодня, 26 декабря, на летном поле президентов Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и премьер-министра Армении.

Ранее, в аэропорту Пулково губернаторы встретили Александра Лукашенко.

На 26 декабря в Петербурге запланирован неформальный саммите стран-участниц Содружества Независимых Государств.