Сотрудники комитета имущественных отношений прикрыли работу семи нелегальных торговцев.
Как сообщили в городской администрации, семь незаконных елочных базаров нашли на проспектах Просвещения, Большевиков и Авиаконструкторов, Новосмоленской набережной, Долгоозерной и Гаккелевской улицах, Комендантском проспекте.
Торговые точки занимали участки общей площадью более 100 кв. метров, изъято более 400 новогодних деревьев.
Нарушителей привлекут к административной ответственности за торговлю в непредназначенных для этого местах.
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