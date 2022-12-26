В Петербурге с нелегальных базаров изъяли более 400 живых елок

Автор: Анастасия Щербакова
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Сотрудники комитета имущественных отношений прикрыли работу семи нелегальных торговцев.

Как сообщили в городской администрации, семь незаконных елочных базаров нашли на проспектах Просвещения, Большевиков и Авиаконструкторов, Новосмоленской набережной, Долгоозерной и Гаккелевской улицах, Комендантском проспекте.

Торговые точки занимали участки общей площадью более 100 кв. метров, изъято более 400 новогодних деревьев.

Нарушителей привлекут к административной ответственности за торговлю в непредназначенных для этого местах.

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