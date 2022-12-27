Продажи нового автомобиля «Москвич» начнутся только в январе 2023 года

Ранее запуск продаж кроссовера был запланирован на декабрь 2022 года.

Директор по маркетингу дилерского центра Сергей Новосельский рассказал «Агентству городских новостей Москва», что продажи кроссовера «Москвич-3» стартуют в январе 2023 года.

Старт продаж анонсирован, мы получили первые автомобили, готовы принимать первых посетителей, показывать их и рассказывать. Продажи мы начнем в январе. Поскольку мы являемся дилером Renault, то мы переходим к стандартам «Москвича». Продажи начнутся в январе, к стандарту мы придем в марте, — поделился Новосельский.

Ранее Стала известна стоимость кроссовера «Москвич 3».