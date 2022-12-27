Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщают «РИА Новости», Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть.

Владимир Путин утвердил указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми государствами предельных цен на нефть и нефтепродукты.

Данным приказом поставки, в случае указания потолка цен в контрактах, будут запрещены. Решение по нефти вступает с сегодняшнего дня.

Ранее стало известно, что «Транснефть» получила заявки Польши и Германии на поставки нефти.