Центробанк предложил внедрить в России особый вид кредитов для малообеспеченных граждан

Инициатива позволит выдавать потребительские кредиты россиянам даже с низкими доходами.

Соответствующее предложение было опубликовано 27 декабря в докладе ЦБ РФ «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

Предложение связано с необходимостью защитить граждан от действий микрофинансовых организаций.

Предлагаем ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — указано в документе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть.