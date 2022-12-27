Центробанк предложил внедрить в России особый вид кредитов для малообеспеченных граждан

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Инициатива позволит выдавать потребительские кредиты россиянам даже с низкими доходами.

Соответствующее предложение было опубликовано 27 декабря в докладе ЦБ РФ «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

Предложение связано с необходимостью защитить граждан от действий микрофинансовых организаций.

Предлагаем ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — указано в документе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть.

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