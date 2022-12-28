Коллекционер нашел украденную у него в 1978 году картину XVII века по фотографии подушки

Коллекционер из Бостона Клифф Шорер самостоятельно нашел украденную у него в 1978 году картину «Зимний пейзаж с конькобежцем и другими фигурами» голландского художника XVII века Хендрика Аверкампа.

Клифф Шорер начал поиски по картинкам в интернете, где нашел фотографию декоративной подушки, украшенной копией пропавшего полотна. По ее метаданным коллекционер установил, что авторские права на фотографию принадлежат художественной библиотеке.

Эта информация помогла ему найти арт-дилера, который вспомнил про полотно, которое было представлено как работа ученика Хендрика Аверкампа и продано на художественной ярмарке в Европе в 1995 году.

Клифф Шорер смог найти в архивах запись о продаже картины и узнал имя последних, ныне покойных покупателей из Голландии. Затем написал их наследникам и попросил вернуть картину за деньги, которые были за нее заплачены. При этом реальная цена полотна значительно выше.