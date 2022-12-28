Фото: спортсмены из Ленобласти стали призерами Кубка России по фристайлу

С 19 по 26 декабря в Кемеровской области проходил первый, второй и третий этапы сезона 2022-2023 Кубка России по фристайлу. Спортсмены из Ленинградской области удостоились двух медалей.

Фото: Федерация фристайла России

Наталья Шерина стала третьей в Большом финале среди женщин. А Артем Набиулин удостоился бронзовой медали в Большом финале среди мужчин.

Спортсмены из Ленинградской области выступали в дисциплине «ски-кросс». За победу на Кубке России боролись десятки лыжников из разных регионов России.