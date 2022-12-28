Фото: оттепель разбудила енотовидных собак в Ленобласти

В объектив фотоловушки в Ленинградской области попали две енотовидные собаки. Эти звери – единственные представители семейства псовых, которые спят зимой.
Фото: Павел Глазков
Как рассказал биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, во время оттепели животные могут ненадолго проснуться. Но при наступлении морозов снова погрузятся в спячку до весны или очередного потепления.
В Ленинградской области обитает более 4,5 тысяч енотовидных собак. В черте Санкт-Петербурга – лишь одна пара этих животных.
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