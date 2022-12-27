Фото: ярко-зеленое северное сияние заметили на острове Гогланд

Запечатлеть огни Авроры удалось Александре Каплиной в ночь на 27 декабря на острове Гогланд. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».

«Как будто большой костер зеленым цветом горит, и его сдувает на сильном ветру», – написали пользователи

Некоторые всполохи были большими и занимали почти весь горизонт, другие – нежно-зелеными и едва заметными.

Фото: t.me/astrophotoboloto