Фото: ярко-зеленое северное сияние заметили на острове Гогланд

Запечатлеть огни Авроры удалось Александре Каплиной в ночь на 27 декабря на острове Гогланд. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».
«Как будто большой костер зеленым цветом горит, и его сдувает на сильном ветру», – написали пользователи
Некоторые всполохи были большими и занимали почти весь горизонт, другие – нежно-зелеными и едва заметными.
Фото: t.me/astrophotoboloto
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