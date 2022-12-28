Названы главные изменения в выплатах пенсионерам, которые произойдут в 2023 году

Пожилых россиян в следующем году ждет индексация пенсий, доплаты, объединение ПФР и ФСС и не только.

Госуслуги напомнили россиянам, какие изменения произойдут в начислении положенных пенсионных выплат в 2023 году.

Объединение ПФР и ФСС

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяются в Социальный фонд РФ. Оформлять льготы станет проще. Правила оформления и дата доставки пенсии останутся прежними.

Пенсионный стаж

Для выхода на пенсию по старости в 2023 году нужно не менее 14 лет, в 2024 — 15.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)

В 2023 году пенсия по старости назначается при значении ИПК не менее 25,8, с 2024 — 28,2. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2023 году — 123,76 ₽.

Индексация пенсии

Страховая пенсия у неработающих пенсионеров вырастет на 4,8%. Выплаты за январь придут уже в повышенном размере.

Социальная доплата к пенсии

С 1 января повышается федеральный и региональный прожиточный минимум для пенсионеров. Значит, вырастет и гарантированная сумма выплат для неработающих пенсионеров. Они могут получать социальную доплату до минимума.

Возраст выхода на пенсию

В 2023 году новых пенсионеров по возрасту на общих основаниях не будет. Это право есть только при наличии льгот для досрочного назначения. (https://t.me/gosuslugi/512?utm_source=tg&utm_medium=info&utm_campaign=pension&utm_content=3)Следующая категория пенсионеров с учетом переходного периода — это мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р. Они смогут выйти на пенсию в 2024 году, с 58 и 63 лет.

Фиксированная часть пенсии

С 1 января 2023 года — 7567,34 ₽. От нее зависит не только обычная пенсия, но и доплаты — например, за иждивенцев или с 80 лет.