Назван лучший отечественный бренд чая по итогам премии «Марка №1 в России»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Победителя определяли путем народного голосования.

В 2022 году самым качественным брендом чая оказался «Акбар». Россияне выбрали эту марку за насыщенный аромат, экономный расход, вкус и широкий ассортимент. Всего бренд представлен более 60 видами листового и пакетированного чая.

Результаты голосования представлены на сайте премии «Марка №1 в России».

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21.12.2022 223
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