Назван лучший отечественный бренд чая по итогам премии «Марка №1 в России»

Победителя определяли путем народного голосования.

В 2022 году самым качественным брендом чая оказался «Акбар». Россияне выбрали эту марку за насыщенный аромат, экономный расход, вкус и широкий ассортимент. Всего бренд представлен более 60 видами листового и пакетированного чая.

Результаты голосования представлены на сайте премии «Марка №1 в России».

Ранее Роскачество назвало растительные масла, на которых ни в коем случае нельзя жарить.