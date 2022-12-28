Назван лучший отечественный бренд чая по итогам премии «Марка №1 в России»

Победителя определяли путем народного голосования.
В 2022 году самым качественным брендом чая оказался «Акбар». Россияне выбрали эту марку за насыщенный аромат, экономный расход, вкус и широкий ассортимент. Всего бренд представлен более 60 видами листового и пакетированного чая.
Результаты голосования представлены на сайте премии «Марка №1 в России».
Ранее Роскачество назвало растительные масла, на которых ни в коем случае нельзя жарить.
Вам будет интересно
Эксперты "МаркиКачества" провели исследование кормов для домашних кошек. Один из брендов, несмотря на низкую цену, крайне хорошего качества. Так, организация "МаркаКачества"...
21.12.2022 223