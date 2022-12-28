В Госдуме предложили увеличить штрафы для владельцев домашних питомцев многократно

Рассмотрение законопроекта планируется на чале 2023 года.
Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о законе, который ужесточит наказание для безответственных владельцев домашних питомцев.
Если закон будет принят, за выброшенных домашних животных россиянам будет грозить штраф в размере 30 тысяч рублей.
До 200 тысяч рублей предлагается штрафовать владельцев за натравливание питомца на людей или других животных. Кроме того, штрафы грозят и за разведение дома животных, запрещенных к содержанию. Этот может коснуться и фотографов на курортах, мучающих экзотических животных. Штраф по этой статье может составить до 150 тысяч рублей, стало известно Рrimpress.
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28.12.2022 84