В Госдуме предложили увеличить штрафы для владельцев домашних питомцев многократно

Автор: Анастасия Щербакова
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Рассмотрение законопроекта планируется на чале 2023 года.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о законе, который ужесточит наказание для безответственных владельцев домашних питомцев.

Если закон будет принят, за выброшенных домашних животных россиянам будет грозить штраф в размере 30 тысяч рублей.

До 200 тысяч рублей предлагается штрафовать владельцев  за натравливание питомца на людей или других животных. Кроме того, штрафы грозят и за разведение дома животных, запрещенных к содержанию. Этот может коснуться и фотографов на курортах, мучающих экзотических животных. Штраф по этой статье может составить до 150 тысяч рублей, стало известно Рrimpress.

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28.12.2022 84
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