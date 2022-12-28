В Ленобласти депутат Госдумы исполнил мечту юного жителя

Сергей Яхнюк посетил семью в деревне Горбунки Ломоносовского района и подарил 14-летнему молодому человеку долгожданный подарок.

14-летний Лев из Ломоносовского района теперь может похвастаться возможностью тренироваться дома. Депутат Сергей Яхнюк подарил ему спортивную скамью для жима лежа со стойками для грифа и штангой.

Лев борется с онкологическим заболеванием и серьезно увлекается спортом. Теперь у него есть инвентарь для полноценных силовых тренировок дома. Видно, что Лев взрослый не по годам молодой человек и опора для своей семьи.

Депутат поинтересовался, есть ли у мамы какие-то просьбы и пожелания и попросил обращаться к нему напрямую, оставив свой номер телефона. Он также пригласил на встречу первого заместителя главы Ломоносовского района Романа Дерендяева и заместителя главы администрации деревни Горбунки Павла Руша, чтобы какие-то вопросы семьи они могли решить оперативно.

«Не ожидали, что пожелание Льва не просто исполнят, а еще и доставят подарок на дом», — удивилась мама мальчика. «А Дед Мороз всегда сам приходит домой к тем, кому дарит подарки», — ответил Сергей Яхнюк и пожелал семье Льва здоровья и доброго нового года.

Он подарил подарки маме, бабушке и младшему брату Льва – 8-летнему Глебу, который получил машину на радиоуправлении.