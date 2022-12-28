В 2022 году клиенты Сбера на Северо-Западе положили на вклады в три раза больше денежных средств, чем годом ранее

С января по ноябрь 2022 года жители Северо-Запада открыли срочные вклады общим объемом более 1,9 трлн рублей. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее за этот же период. Чуть более половины объема приходится на Санкт-Петербург (рост в три раза).

Как рассказали в пресс-службе Сбера, средняя сумма вклада выросла на 180 тысяч рублей в СЗФО (до 660 тысячи рублей), на 220 тысяч – в Северной столице (до 830 тысячи рублей), на 111 тысяч – в Ленинградской области (500 тысяч рублей).

Количество вкладов, открытых в указанный период, по сравнению с 11 месяцами прошлого года выросло в среднем в два раза.

При этом через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн – оформлено 60% вкладов. Ещё выше этот показатель в Петербурге – 67 процентов. Также в тройку онлайн-лидеров попали Мурманская область (66%) и Республика Коми (60%).

Ранее Сбер зафиксировал рост спроса на рефинансирование потребительских кредитов на Северо-Западе.