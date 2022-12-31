Видео: «Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом, перепев песню «Стекловаты»

Автор: Гузель Галимова
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» креативно поздравил болельщиков с Новым годом. Спортсмены перепели песню группы «Стекловата».

Видео опубликовано в социальных сетях сине-бело-голубых.

Видео здесь и далее: ФК «Зенит»

Ранее фрагмент из этого клипа был показан в новогоднем видео «Зенита». По сюжету игроки решили вместе встретить Новый год в Петербурге, однако из-за пробок россияне не успевали приехать к бразильцам и поручили тем нарезать тазик оливье, достать с антресоли елочные игрушки и натереть хрусталь.

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28.12.2022 137
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