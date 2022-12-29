Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана по доносу болельщиков

Как сообщает Shaiba.kz, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Дмитрий Шевченко был лишен гражданства Казахстана из-за наличия российского паспорта.

По информации источника, с требованием проверить хоккеиста на наличие второго паспорта обратилась инициативная группа болельщиков. Отмечается, что после доноса 6 декабря Шевченко утратил гражданство Республики Казахстан в связи с наличием иностранного гражданства.

Шевченко родился в России, однако в 2017 году получил гражданство Казахстана. Форвард был заявлен за сборную Казахстана на Кубке Первого канала. Он выступал за «Барыс» с 2017 по 2021 год, затем полтора сезона играл за омский «Авангард», после чего вернулся в Астану.