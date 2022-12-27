Белорусскую спортсменку приговорили к 12 годам колонии

Минский городской суд приговорил Александру Герасименю, которая находятся за границей, к 12 годам лишения свободы. С нее также будет взыскан имущественный ущерб в пользу Белорусской федерации современного пятиборья и «Белспортобеспечения».
Герасименю обвинили в создании незарегистрированного на территории Белоруссии объединения, которое с августа 2020 по май 2022 года распространяло «заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории Беларуси, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года».
На счету Александры Герасимени две серебряные медали Игр в Лондоне, а также бронза на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2019 году она завершила выступления.
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