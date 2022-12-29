Доктор Мясников дал совет, как избежать похмелья на утро 1 января

Для этого понадобится оливковое масло.

Ведущий популярных программ о здоровье Александр Мясников поделился хитростью, которая поможет вам избежать похмелья после новогодней ночи. Кроме вполне очевидных рекомендаций, доктор также советует выпить 50 граммов оливкового масла.

Также Мясников призвал россиян не увлекаться во время празднования.

«На самом деле, чтобы не было похмелья, надо просто соблюдать умеренность, вот и все», — поделился врач в эфире программы «О самом главном».