Пенсионерка из Выборгского района отправила интернет-мошеннику 27 тысяч рублей за брикеты из опилок 

По информации ivbg.ru, 28 декабря в полицию Выборгского района обратилась 69-летнияя жительница поселка Яковлево.
Неделей ранее в интернете она нашла объявление о продаже топливных брикетов из дубовых и березовых опилок. Предложение показалось ей выгодным, и она решила заказать их.
Через мобильное приложение пожилая женщина перевела автору объявления более 27 тысяч рублей. Однако топливные брикеты ей так и не доставили.
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