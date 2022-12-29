Пенсионерка из Выборгского района отправила интернет-мошеннику 27 тысяч рублей за брикеты из опилок 

По информации ivbg.ru, 28 декабря в полицию Выборгского района обратилась 69-летнияя жительница поселка Яковлево.

Неделей ранее в интернете она нашла объявление о продаже топливных брикетов из дубовых и березовых опилок. Предложение показалось ей выгодным, и она решила заказать их.

Через мобильное приложение пожилая женщина перевела автору объявления более 27 тысяч рублей. Однако топливные брикеты ей так и не доставили.