Петербурженку с партией наркотиков задержали около Ладожского вокзала

Запрещенные вещества преступница хранила в крупном размере.

Сотрудниками уголовного розыска транспортной полиции вблизи Ладожского вокзала была задержана подозреваемая в покушении на наркооборот — сообщает Мойка78.

У 33-летней петербурженки в присутствии понятых изъяли больших свертка с наркотическим веществом. Дома подозреваемая также хранила наркотики и устройство для взвешивания.

Смесь весом в 63,3 грамма, а также десять таблеток, как выяснилось, тоже с наркотическим действием — это крупный размер.

Женщине может грозить до 20-ти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что предприниматель выстрелил из пистолета в оппонента возле кафе в Никольском.