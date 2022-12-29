Петербурженку с партией наркотиков задержали около Ладожского вокзала

Запрещенные вещества преступница хранила в крупном размере.
Сотрудниками уголовного розыска транспортной полиции вблизи Ладожского вокзала была задержана подозреваемая в покушении на наркооборот — сообщает Мойка78.
У 33-летней петербурженки в присутствии понятых изъяли больших свертка с наркотическим веществом. Дома подозреваемая также хранила наркотики и устройство для взвешивания.
Смесь весом в 63,3 грамма, а также десять таблеток, как выяснилось, тоже с наркотическим действием — это крупный размер.
Женщине может грозить до 20-ти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что предприниматель выстрелил из пистолета в оппонента возле кафе в Никольском.