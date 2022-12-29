Росстат увеличил набор товаров и услуг для расчета инфляции

Росстат расширил корзину расчета инфляции, включив в нее турпоездки в Крым.
Росстат проинформировал о расширении на восемь позиций корзины товаров и услуг для расчета инфляции в наступающем году, пишет информагентство «Интерфакс». В корзине насчитывается отныне 566 позиций, включая туристические поездки в Республику Крым и на Черноморское побережье, а также речные круизы по стране.
Статистическое ведомство сообщило, что в корзине фигурируют теперь также: чемоданы, сидячие вагоны в поездах дальнего следования, офисная бумага и несколько наименований детских товаров.
Вам будет интересно
2023 год в Северной столице начнется с небывалой оттепели. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов. По данным метеоролога, днем 1...
29.12.2022 184