Походы в баню для россиян за год подорожали на 10%

Средняя стоимость единоразового похода в баню и покупки необходимых для этого принадлежностей составила 1 723 рубля, сообщили аналитики сервиса «Чек Индекс».
Как сообщается, за год посещение бани подорожало на 10 процентов.
Также аналитики заявили, что россияне в декабре стали ходить в бани на 17 процентов чаще. Наиболее популярными услугами оказались посещение мужских общественных отделений бань, аренда саун на 2 часа и аренда принадлежностей для бани, таких как халаты и полотенца.
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