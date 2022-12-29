Походы в баню для россиян за год подорожали на 10%

Средняя стоимость единоразового похода в баню и покупки необходимых для этого принадлежностей составила 1 723 рубля, сообщили аналитики сервиса «Чек Индекс».

Как сообщается, за год посещение бани подорожало на 10 процентов.

Также аналитики заявили, что россияне в декабре стали ходить в бани на 17 процентов чаще. Наиболее популярными услугами оказались посещение мужских общественных отделений бань, аренда саун на 2 часа и аренда принадлежностей для бани, таких как халаты и полотенца.