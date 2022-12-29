Россиян предупредили о пробках на границах с Финляндией и Эстонией

Автор: Гузель Галимова
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В предновогодние дни на границах России с Финляндией и Эстонией ожидается существенное увеличении потока машин. Водителей просят заранее подготовиться к долгим очередям на границе.

Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, в автомобильном пункте пропуска через границы России и Эстонии в Ивангороде Ленобласти увеличился поток грузового транспорта, выезжающего из России. В очереди до 160 машин, при проектной пропускной способности 200 машин в сутки в обоих направлениях.

В предновогодние дни возрастает число граждан и легковых транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу.

Пограничники просят водителей и пассажиров заранее подготовить документы для предъявления на пограничном контроле. А также порекомендовали учитывать временной и погодный факторы, выбирать оптимальные маршруты движения к пунктам пропуска.

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17.12.2022 633
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