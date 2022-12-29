В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе в ночь на 29 декабря демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Решение о демонтаже монументов Одесский горсовет принял в конце ноября. Оба монумента будут перемещены на хранение в Одесский национальный художественный музей, отмечает издание «Думская».

Фото: t.me/rian_ru

Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову установили в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили. Памятник Александру Суворову был установлен в 2012 году.